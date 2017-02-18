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Başbakan Yıldırım: “Millet Kime Yetkiyi Verirse Hesabı Ona Soracak”

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Başbakan Yıldırım: “Millet Kime Yetkiyi Verirse Hesabı Ona Soracak”
OBERHAUSEN (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım, "Bundan sonra söz milletin, karar da milletin. Millet kime yetkiyi verirse hesabı ona soracak. Bu sistem çift...

OBERHAUSEN (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım, "Bundan sonra söz milletin, karar da milletin. Millet kime yetkiyi verirse hesabı ona soracak. Bu sistem çift başlılığı ortadan kaldıracak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türklere hitap etti. Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de anayasa değişikleri tartışmasız oldu. Bu anayasa değişikliği önce komisyonlarda sonra genel kurulda tartışıldı ve 339 oyla kabul edildi. Bundan sonra söz milletin, karar da milletin. Millet kime yetkiyi verirse hesabı ona soracak. Bu sistem çift başlılığı ortadan kaldıracak. 5 yıl süreyle görevini yapacak. Bütün yetkiler Cumhurbaşkanında toplanmayacak, herkesin görevi belli" dedi.

"Herkes yargı önünde aynıdır"

Yargıda 2 önemli kurum var Anayasa Mahkemesi ve HSYK'da yapılan değişiklik 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte artık Askeri Yargı kaldırıldı. Böylece anayasadan da askeri idare mahkemelerini, askeri yargıtayı çıkarıyoruz. Yargı tek mahkeme haline geliyor. Herkes yargı önünde aynıdır. Herkes aynı muameleyi görü, herkes birdir" diye konuştu.

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