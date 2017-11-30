Başbakan Yıldırım, Rtük Başkanı Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun Grup Toplantısında Açıkladığı Belgelerle İlgili Olarak, “Kılıçdaroğlu Bu Hamlesinin Bedelini Ödeyecek” Dedi. İran İ