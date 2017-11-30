  • BIST 103.288
  • Altın 162,218
  • Dolar 3,9409
  • Euro 4,6677
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Başbakan Yıldırım, Rtük Başkanı Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

» »
Başbakan Yıldırım, Rtük Başkanı Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Papa Francis, Bangladeş’te30 Kasım 2017 Perşembe 13:33
  • Mhp’li Taşdoğan Gündemi Değerlendirdi30 Kasım 2017 Perşembe 13:33
  • Didim Chp’de Gençler Yeni Başkanını Seçti30 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Karacan: "Halkımıza Ve Liderimize Borcumuzu Ödememiz Gerekiyor"30 Kasım 2017 Perşembe 13:08
  • Başbakan Yardımcısı Işık Mardin’de30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • Bakan Yılmaz: “Hakkari’ye 422 Milyon Yatırım Yaptık”30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • 7. Uluslararası Resort Turizm Kongresi30 Kasım 2017 Perşembe 12:48
  • Aihm’den Chp’ye Ret30 Kasım 2017 Perşembe 12:38
  • Chp Genel Merkezin Uyarısına Rağmen Yapılan Kongre İçin Ysk Kararı Bekleniyor30 Kasım 2017 Perşembe 12:38
  • Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’ye Yönelik Tehdit Geldiği Zaman Hiçbir Tereddüt Göstermeden Oralara Gireriz”30 Kasım 2017 Perşembe 12:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti