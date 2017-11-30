Başbakan Yıldırım, Rtük Başkanı Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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