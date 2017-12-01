Başbakan Yıldırım: "Saldırıların Baş Rolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, Senaryonun Koltuğunda Da Fetö Var"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiğini söyleyerek, "Saldırıların baş rolünde...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiğini söyleyerek, "Saldırıların baş rolünde ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe'de Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı'nın açılış törenine katıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Yıldırım, güzel bir eserin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Parkın adının Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı olması daha doğru olur. Bütün şehitlerimize ve Muhsin Yazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. O bir Türk milliyetçisiydi. Bayrak aşığıydı. O bu ülkeye karşı her türlü hıyanet içinde bulunan emperyalist güçlere karşı mücadele etti. Allah mekanını cennet eylesin. Allah birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin" dedi.

AK Parti'nin kurulduğu ilk günden beri bir prensibi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu da işimiz hizmet gücümüz millet. 15 yıldır milletimize hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız dağ gibi sorunları dağı gibi hizmetlere dönüştürmek. Milletimizi dağ gibi dev yatırımlarla buluşturduk. Çanakkale'de dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Türkiye'ye de en güzel eserler yaraşır. Bu millet her şeyin en iyisine layıktır. Türkiye'yi hızlı trenlerle çağ atlattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Dünyada son dokuz yılda yapılan on tane büyük proje var. Bu on projenin altı tanesini Türkiye yaptı. AK Parti iktidarı yaptı" dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin başarısını hazmedemeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiğini söyleyerek, "Saldırıların baş rolünde ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu Türkiye'ye diz çöktürmek. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun eline kağıtlar tutuşturarak Cumhurbaşkanımız hakkında itibar suikasti yapmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum. Siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin karşında Cumhurbaşkanımız var. Onunla baş edemeyeceğini anladın. Ailesine, akrabalarına saldırmaya çalışıyorsun. Biz buradayız. Siyaset yapacaksan milletin karşısına çık ne söyleyeceğin varsa söyle. Bu millet Cumhurbaşkanı'na her zaman sahip çıktı, çıkmaya da devam edecek. Siyaseten ülkenin geleceği için söyleyeceği sözü kalmayan ana muhalefet genel başkanı kendinden başka partisini de bu son çıkışlarıyla uçuruma süratle sürüklüyor. Ey Kılıçdaroğlu heybende ne varsa dök de rahatla. İşi arkası yarın tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Tarihe iftiracı olarak kaydedileceksin. Allah ıslah etsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun halk oylamasını AİHM'e götürdüğünü hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğini AİHM'e götürdün. Hadi güle güle dediler. Bu bizim işimiz değil, milletin işi dedi. Senin yüzün kızardı mı. Milli iradeye karşı dava açacaksın. Ne belge varsa götür mahkemeye ver. Çamur at izi kalsın politikasına son ver" dedi.

AK Parti'nin 15 yılda 12 seçimi de kazandığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Her seçimde abus sabuk iddialar, itibar suikastine karşı mücadele verdik. Tek adres tek destekçi milletimizin dedik. 12 seçimin hepsini kazandık. Ana muhalefet partisi lideri 2009 yılından beri bu partinin başında. 9 seçime girdin mi hangi seçimi kazandın bugüne kadar. "Kazanmazsam istifa edeceğim" dedin, hiç gören oldu mu? Seçim bitti, iş bitti her şeyi unuttuk. Dürüst olacaksın, millete verdiğin sözün arkasında duracaksın. Dün SSK'yı, bugün de CHP'yi israfa sürüklüyorsun. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini küresel sömürge güçlerinin arka bahçesine çevirdin. Hala aymaz bir şekilde Türkiye'ye karşı yapılan küresel operasyonların değirmenine su taşıyorsun. Bunların hiçbirisi tesadüf değil" dedi.

Türkiye'ye karşı operasyonların bir ayağının da Amerika'dan tekrarlandığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "CHP'nin akıl hocası FETÖ 17-25 Aralık'ta bir yargı darbesine karışmış, başarılı olamamıştır. 15 Temmuz'da milletin tankını tüfeğin alarak, milletin üzerine alçakça ateş ettiler, vatandaşlarımızı alçakça şehit ettiler. Yine başarılı olamadılar. Bu başarısızlıklarının ardından darbeye kaldıkları yerden devam etmek için orayı seçtiler. Kendi vatanına, toprağına ihanet eden FETÖ terör örgütü, ABD'nin adeta eteğinde siyasi güç dileniyor. Kendi toprağında itibar görmeyen insanların yabancı güçlerin kuklası olmaktan başka hiçbir şansı yoktur. ABD'deki davaya müdahil olarak Türkiye adına, Recep Tayyip Erdoğan adına bir algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyorlar. Alnımız açık, yolumuz aydınlık. Hiçbir Türkiye'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık, asla da olmayacağız. Bir adamı almışlar konuşturuyorlar. Onun işi de karakolda doğru söyler mahkemede şaşar hesabına döndü. Korktuğu için farklı şeyler söylediğini ifade ediyor. Mahkeme deyince de "Korktum, onun için ifademi değiştirdim" diyor. İnşallah içinde bulunduğu yanlıştan döner. Zaten kendisi de hapisten çıkmanın en kolay yolu "satmak" diyor. "Satarım alıcısı olursa." Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu dava hukuki olmaktan çıkmış tamamen siyasi şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türkiye'yi zora sokmaktır. Biz bunların nicesiyle mücadele ettik. Alnımızın akıyla çıktık. Bunların da yüzümüzün akıyla üstesinden geleceğiz. Bu davanın en hararetli takipçisi CHP bu davayı takip ediyor. Ey Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da şehitler verdik. Faillerin, alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o duruşmalara katıldın mı? Milliysen, yerliysen bu şehitlerin davalarına katıl, katıl. Türkiye'ye kumpas kuran, başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip, onlarla beraber olmak ne milliliktir, ne yerliliktir, olsa olsa onlarla işbirliği yapmak demektir. Böylesine o davalarda yer almaları ülkemiz adına büyük tahilsizliktir. Bu komploya karış hep beraber olacak mıyız? Ay yıldızlı bayrağımızı bu küresel çetelere karşı daha hızlı dalgalandıracak mıyız? Türkiye büyük badireler atlattı" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepkisini tekrarlayan Başbakan Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin başarılarını yalan, yanlışlarla gölgelemeye çalışıyorsun. Sekiz yıl SSK'da genel müdürlük yaptın. Sıfır zararla aldın, 2 katrilyon zararla teslim ettin. Bu millet sana Türkiye'yi teslim eder mi? Böyle birine Türkiye'nin yönetimi emanet edilir mi?" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından Yıldırım ve beraberindekiler açılış kurdelasını kesti.