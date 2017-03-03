BAŞBAKAN YILDIRIM, SİNOP'TA 'EVET' OYU İSTEDİ

Başbakan Yıldırım, Sinop'ta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Yıldırım, "Bunların hepsi hayırcı. Kılıçdaroğlu o kadar seçim kaybetti. Çok başkanlı sistemi de istiyor madem, eğer yorulduysa Kılıçdaroğlu yanına bir yedek genel başkan seçsin" dedi

16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği referandumu için Sinop'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Sinop İskele Meydanı’nı dolduran kalabalığa hitap etti. Türkiye’nin mevcut sistemde enerji ve zaman kaybettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “Kılıçdaroğlu ve Baykal ‘anayasa değişikliğinin iki partiyle anlaşmasıyla olmaz’ dedi. Biz de dedik ki ‘gelin anlaşalım’ ama nerede? Nerede bunlarda böyle memleket sevdalısı. Her şeye yokuş yaptılar. Bizde MHP’yle bir araya gelir bu değişikliği yaparız ve 80 milyonun onayına sunarız. Şimdi söz milletindir. Bunlar, ‘zaten güçlüsünüz neden sistemi değiştiriyorsunuz’ diyorlar. Biz kendimiz için değil Erdoğan için değil her doğan için bu sistemi değiştiriyoruz" dedi.

ONLARIN KAFASINDA DİKTATÖRLÜK VAR

Başbakan Yıldırım, "Çünkü bu sistem iki başlılığı getiriyor. İki başlı sistem yürümez. Tek bir irade olması lazım. Sandığa gideceğiz evet oylarını vererek, Türkiye’nin aydınlık yolda ilerlemesini sağlayacağız. Bunlar bu aralar HDP ile içli dışlı oldukları için eş başkanlığa takmışlar. Bunların hepsi hayırcı. Kılıçdaroğlu o kadar seçim kaybetti. Çok başkanlı sistemi de istiyor madem, eğer yorulduysa Kılıçdaroğlu yanına bir yedek genel başkan daha seçsin. Bu sistemin neresinde diktatörlük. Onların kafasında var diktatörlük. Çalışarak hiç iktidar olamadıkları için bu sistem onlara zor geliyor. Bunlar kenarda bekler ve bir fırsat doğsa da iktidar arabasına binsek diye beklerler. Ama bu millet bunu yemez” diye konuştu.

“FETÖ’NÜN İNİNE GİRDİK VE

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kim Cumhuriyete el uzatır dil uzatırsa en önce karşısında bu milleti bulur. Bu rejimi değiştirmek Meclisi lağvetmek, hükümeti alaşağı etmek isteyenler, 15 Temmuz gecesi derslerini aldılar. O gece meydanlara indiniz ve alçaklara dersini verdiniz, demokrasiyi ve istiklali kurtardınız. Alçaklar o gece rezil ve zelil olmuştu. Bu süreçte ‘memleketin menfaati için önce memleketim ve milletim’ diyen Milliyetçi Hareket Partisi’ne teşekkür etmek isterim. Bu sistemde çok güzel bir işbirliği gösterdiler. Kimse Cumhuriyete el atamaz, biz buna asla izin vermeyiz. Bu sistemle Türkiye’nin ekonomisi daha büyüyecek ve refah daha fazla artacak. Soframızdaki ekmek büyüyecek. Sistemin kazancı her kesime büyük fayda sağlayacaktır. Bu sisteme kim karşı çıkıyor. DEAŞ, FETÖ ve PKK. Aman diyorlar ‘hayır verin, evet çıkarsa biteriz’. Biz de diyoruz ki bunlar zaten bitecekler ve bu memleketten gidecekler. Yeni sistemle en çok terörle mücadelemiz güç kazanacaktır. Asker ve polisimiz içinde uyumlu çalışmalar olacak. FETÖ’nün inine girdik ve mücadelemiz devam edecek. Terörist başı FETÖ gelecek ve hesap verecek."

"Bu sistemle krizler ortadan kalkacak ve siyasette uzlaşma geri gelecek” ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sistemle 21. yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Türkiye’yi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız. Biz durmayacağız yavaşlamayacağız hızımızı kesmeden milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 16 Nisan’dan sonra hızımıza hız katacağız ve bunun için çok çalışacağız. Sinop 16 Nisan’da Karadeniz gibi coşacak ve sandıklar evetle dolacak."