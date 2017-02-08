  • BIST 88.255
  • Altın 148,397
  • Dolar 3,7247
  • Euro 3,9759
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti

» »
Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım’dan, "Chp’nin Anayasa Mahkemesi Açıklamasına" Cevap08 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Erdoğan: “Türkiye’nin Rejim Sorunu Yok”08 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Alman Heyet İle Görüştü08 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Bakan Çavuşoğlu: “Suriye’de Bundan Sonraki Hedef Rakka Operasyonudur”08 Şubat 2017 Çarşamba 12:38
  • Bakan Akdağ: "Türkiye’de Hiçbir Hastaya Gereksiz Ameliyat Yapıldığını Düşünmüyorum"08 Şubat 2017 Çarşamba 12:23
  • Chp İstanbul Milletvekili Şeker, Sma Hastalığına Dikkat Çekti08 Şubat 2017 Çarşamba 12:23
  • Başbakan Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ı Resmi Törenle Karşıladı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:58
  • Başbakan Yıldırım: "Hayırla, Hayrı Karıştırıyor Bunlar. Hayr, Biri De Hayır. Onlar Hayırcı, Biz Hayrcıyız"08 Şubat 2017 Çarşamba 11:48
  • Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:08 Şubat 2017 Çarşamba 11:23
  • Kamu Denetçiliği Kurumu 2016 Raporunu Hazırladı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti