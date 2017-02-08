Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Bin Ahmed Al-Jubeir'i Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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