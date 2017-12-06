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Başbakan Yıldırım: “Trump’ın Niyeti Hukuk Dışıdır”

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Başbakan Yıldırım: “Trump’ın Niyeti Hukuk Dışıdır”
Başbakan Binali Yıldırım, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama yapacağı yönünde bir duyum...

Başbakan Binali Yıldırım, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama yapacağı yönünde bir duyum söz konusudur. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle iki durum da açıkçası hukuk dışı karar olacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore'deki temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-Yeon ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma hevesi ve BM kararlarına, uluslararası hukuka aykırı, kışkırtıcı davranışlarını sona erdirmesinin ve diyalog yoluyla bölgede barışın sağlanmasının önemini ifade ettik. Türkiye olarak her zaman bu konuda Kore Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Trump'ın niyeti hukuk dışıdır"

ABD'nin Kudüs planına da değinen Yıldırım, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ün hukuki statüsünü değiştirecek, ihlal edecek bir açıklama yapacağı yönünde bir duyum söz konusudur. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu ifade ediyor veya İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ün tanınması ihtimalinden bahsediliyor. Öyle veya böyle iki durum da açıkçası hukuk dışı karar olacaktır. Bölgedeki var olan sorunları da iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştürecektir. Bu yüzden zaman varken, yol yakınken ABD Başkanı'nın bu yönde bir açıklama yapmaması hem bölgenin geleceği hem de küresel barış açısından hayati öneme sahiptir. Böylesine bir kararın doğuracağı sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıkça ortaya konulmuştur. Bilindiği gibi Kudüs üç büyük dinin kutsal mekanıdır; İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik. Dolayısıyla burada herhangi bir emrivakiyle değişiklik yapmak hem uzun süreden beri İsrail-Filistin arasında devam eden ve bir türlü çözüme ulaşmamış Filistin devletinin kurulması yönündeki çabaları da ortadan kaldırmış olacak, diğer yandan da yeni bir dinler arası çatışmayı da getirmiş olacaktır. Kudüs İslam alemi bakımında çok hassas bir konudur. Bu konuda herhangi bir adım atılması en büyük beklentimiz ve temennimizdir" şeklinde konuştu.

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