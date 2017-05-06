Başbakan Yıldırım Yurda Döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'daki resmi temaslarının ardından Ankara'ya döndü.

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'daki resmi temaslarının ardından Ankara'ya döndü.

Başbakan Yıldırım, Moldova'daki temaslarının ardından Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Fatih Şahin ile birlikte Ankara'ya döndü.

Başbakan Yıldırım'ı Esenboğa Havaalanında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ankara Valisi Ercan Topaca karşıladı.