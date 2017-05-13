Başbakan Yıldırım, Yurda Döndü

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'deki temaslarının ardından Ankara'ya döndü.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'deki temaslarının ardından Ankara'ya döndü.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'den özel uçak "ANA" ile saat 02.10'da Ankara'ya geldi. Yıldırım'ın uçağında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül yer aldı.

Yıldırım'ı Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan karşıladı.