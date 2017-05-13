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Başbakan Yıldırım’dan "Anneler Günü" Mesajı

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Başbakan Yıldırım’dan "Anneler Günü" Mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, "Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza...

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Anneler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. İnsanlığın hoşgörü, fedakarlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyorum.

Annelerimizin bu mutlu gününde, evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerine ülkemiz ve milletimiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Anneler Günü vesilesiyle ülkemizin ve dünyanın bütün annelerine selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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