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Başbakan Yıldırım’dan ’Gaziler Günü’ Mesajı

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Başbakan Yıldırım’dan ’Gaziler Günü’ Mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, "Gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşmaları konusunda...

Başbakan Binali Yıldırım, "Gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşmaları konusunda devletimiz ve milletimiz bütün sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atatürk'e "gazi" unvanı ve "mareşal" rütbesi verilmesinin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, bu anlamlı günde bütün gazilerimize şükran ve minnet duygularımı iletiyorum. Şehitlik ve gaziliği şereflerin en büyüğü kabul eden bir milletin evlatları olarak bu Gaziler Günü'nü idrak ederken, gazilerimizin ve şehit ailelerinin gururlarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Vatanımız, bayrağımız ve cumhuriyetimiz bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Milletimizin her bir ferdinin bu mukaddes emanetlere sadakatle sahip çıkacağına inancım tamdır.Meclisimizin, Sakarya Zaferi'nin ardından Mustafa Kemal Paşa'ya "gazi" unvanı ve "mareşal" rütbesi verilmesi, şehitlik ve gaziliğin milletimizin nazarındaki saygınlığını en güzel şekilde anlatmaktadır. Gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri ve hak ettikleri imkanlara kavuşmaları konusunda devletimiz ve milletimiz bütün sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. "Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü" vesilesiyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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