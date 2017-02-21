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Başbakan Yıldırım’dan, Grup Toplantısında Bozkurt İşareti

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Başbakan Yıldırım’dan, Grup Toplantısında Bozkurt İşareti
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında konuşurken bozkurt işareti yaptı.

Başbakan Yıldırım, izleyicilerden bir gruptan, "MHP'lileri unutma" seslerinin yükselmesi üzerine, "Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim önce memleketim ve milletim dediler" karşılığını verdi. Yıldırım'ın, bu sözleri esnasında bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Diğer yandan, Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda işaret diliyle "tabii ki evet" dedi.

Başbakan Yıldırım’dan, Grup Toplantısında Bozkurt İşareti

Başbakan Yıldırım’dan, Grup Toplantısında Bozkurt İşareti

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