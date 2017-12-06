  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Başbakan Yıldırım’dan Güney Kore’deki Türk Vatandaşlarına Müjde

» »
Başbakan Yıldırım’dan Güney Kore’deki Türk Vatandaşlarına Müjde
Başbakan Binali Yıldırım, Seul'de Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada bir vatandaşın Kore'de Türk okulu talebi üzerine, "Maarif Vakfının...

Başbakan Binali Yıldırım, Seul'de Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada bir vatandaşın Kore'de Türk okulu talebi üzerine, "Maarif Vakfının çalışması var. Bitince açılacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de büyükelçilik binasını hizmete açtı. Yıldırım, açılışı "Ayla" filminin minik başrol oyuncusuyla birlikte yaptı. Başbakan Yıldırım, Ayla filmini Türkiye'de milyonlarca kişinin izlediğini ve hâlâ yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ziyareti boyunca ikili temaslarda bulunma fırsatı da yakalayan Başbakan Yıldırım, Seul'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarına seslenen Yıldırım, bir vatandaşın Kore'de Türk okulu açılması talebi üzerine de, "Maarif Vakfının çalışması var. Bitince açılacak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan ’Kudüs’ Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 14:03
  • Bakan Tüfenkci, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekulı’yı Kabul Etti06 Aralık 2017 Çarşamba 13:43
  • Harun Karacan: “Cumhurbaşkanımızdan Ordu’ya Selam Getirdim”06 Aralık 2017 Çarşamba 13:33
  • Karacan’dan Birlik Ve Beraberlik Mesajı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs Konusunda Ülke Liderleriyle Telefon Görüşmeleri Başlattı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Trabzon’da Yağmur Altında "Kudüs" Protestosu06 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
  • Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz:”45 Bin Öğrencimiz Bin 232 Özel Eğitim Okulunda Ders Almakta. 11 Bin 260 Öğretmenimiz Buralarda Görev Yapmakta”06 Aralık 2017 Çarşamba 12:48
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rex Tillerson İle Görüştü06 Aralık 2017 Çarşamba 12:48
  • Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz:"türkiye Bölgede Daha Agresif Ve Kararlı Hareket Etmelidir"06 Aralık 2017 Çarşamba 12:43
  • Kremlin’den Kudüs Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti