Başbakan Yıldırım’dan Güney Kore’deki Türk Vatandaşlarına Müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Seul'de Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada bir vatandaşın Kore'de Türk okulu talebi üzerine, "Maarif Vakfının...

Başbakan Binali Yıldırım, Seul'de Türk vatandaşlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada bir vatandaşın Kore'de Türk okulu talebi üzerine, "Maarif Vakfının çalışması var. Bitince açılacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de büyükelçilik binasını hizmete açtı. Yıldırım, açılışı "Ayla" filminin minik başrol oyuncusuyla birlikte yaptı. Başbakan Yıldırım, Ayla filmini Türkiye'de milyonlarca kişinin izlediğini ve hâlâ yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ziyareti boyunca ikili temaslarda bulunma fırsatı da yakalayan Başbakan Yıldırım, Seul'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarına seslenen Yıldırım, bir vatandaşın Kore'de Türk okulu açılması talebi üzerine de, "Maarif Vakfının çalışması var. Bitince açılacak" dedi.