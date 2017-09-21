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Başbakan Yıldırım’dan ’Hicri Yılbaşı’ Dolayısıyla Mesaj

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Başbakan Yıldırım’dan ’Hicri Yılbaşı’ Dolayısıyla Mesaj
Başbakan Binali Yıldırım, "Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini...

Başbakan Binali Yıldırım, "Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hicri yılbaşı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Rahmet peygamberi Hz. Muhammed'in (sav) hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, manevi kurtuluşumuza vesile olacak bir yolculuktur. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bugün idrak etmeye başladığımız Muharrem ayı içinde yer alan Aşura Günü vesilesiyle Ehl-i Beytin bütün güzide fertlerini rahmet ve hürmetle anıyorum. Yeni hicri yılın hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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