Başbakan Yıldırım’dan İstanbul’daki Sel Felaketine İlişkin Açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile ilgili, "Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen...

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile ilgili, "Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok" açıklamasını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Normal mevsim ortalamalarının çok üzerinde bir yağış olduğunu kaydeden Yıldırım, "Belediye ve valilik iyi bir iş birliği içerisinde işi, krizi yönetiyor. Ana arterlerde bazı su birikintileri falan var. Araç trafiğine kısıtlama getirdiler. Olay kontrol altında. Şu ana kadar rapor edilen can kaybı yok. Bir afet düzeyinde bir iş. Kısa zamanda anormal bir yağış düşüşü böyle bir durumu ortaya çıkardı. Doğacak hasarlarla ilgili gereken de yapılacak" dedi.