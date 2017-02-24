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Başbakan Yıldırım'dan Karaaslan'a övgü

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Başbakan Yıldırım'dan Karaaslan'a övgü
Başbakan Yıldırım, Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'dan övgü ile bahsetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Kongre Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin 'çevre ve şehircilik' konusunda da farklı bir parti olduğunu belirterek, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı salondaki davetlilere tanıttı.

Başbakan Yıldırım, "Hiçbir partide bakanlık yanı sıra parti genel başkan yardımcılarına baktığınız zaman çevreyle ilgili bir birim yoktur. AK Parti çatısı altında hem Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız var. Çiğdem Karaaslan. Kendisi mimardır. Hem de yerel yönetimler genel başkan yardımcımız var. Çevreyi ve şehirciliği çok önemsiyoruz'' dedi. Konuşmanın ardından Samsun, Bartın ve Kastamonu'ya canlı yayın bağlantısı yapılarak 120 tesisin açılış kurdelesi kesildi.

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