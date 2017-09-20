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Başbakan Yıldırım’dan Roş Aşana Bayramı Mesajı

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Başbakan Yıldırım’dan Roş Aşana Bayramı Mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin gelişmesine her alanda büyük katkılarda bulunan Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı kutluyor, tüm...

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemizin gelişmesine her alanda büyük katkılarda bulunan Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı kutluyor, tüm Musevi cemaatine bereketli bir yeni yıl temenni ediyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Hoşgörü ve medeniyetin beşiği olan bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşadığımız, ülkemizin gelişmesine her alanda büyük katkılarda bulunan Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı kutluyor, tüm Musevi cemaatine bereketli bir yeni yıl temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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