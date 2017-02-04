  • BIST 88.390
  • Altın 144,897
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 5 °C
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Başbakan Yıldırım’dan Sahte Genelge Açıklaması

» »
Başbakan Yıldırım’dan Sahte Genelge Açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada yayılan ve kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen "hayırlı işler', "hayırlı günler', "hayırlı cumalar',...

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada yayılan ve kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen "hayırlı işler', "hayırlı günler', "hayırlı cumalar', "hayırlı sabahlar', "hayırlı akşamlar', "hayırlı olsun', "hayırlı dersler" gibi kalıpların kullanılmaması gerektiğine ilişkin genelgeyi yalanladı. Başbakan Yıldırım, "Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış" dedi.

Sandık Yönetimleri Toplantısı'na katılmak için geldiği Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada hızla yayılan ve Başbakanlık tarafından kamu kurumlarına gönderildiği iddia edilen genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu. "10 Mayıs 2017 tarihine kadar kamu kurum ve kuruluşlarında gerek kamu çalışanları arasında, gerekse kamu çalışanları ile hizmet alıcıları arasında hayırlı işler', "hayırlı günler', "hayırlı cumalar', "hayırlı sabahlar', "hayırlı akşamlar', "hayırlı olsun', "hayırlı dersler" gibi selamlaşma ve iyi dilek kalıpların kullanılmamasına özen gösterilmesi gerektiği" ifade edilen genelgeyi yalanlayan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

"Her şeye inanıyor musunuz? Dedikodulara itibar etmeyin. Biz söyleyeceğimizi milletimize doğrudan söyleriz. Sahtekarlıkta epey mesafe almışlar belli ki. Kim yaptıysa büyük bir alçaklık yapmış. Arkadaşlara talimatı veririm, gerekli yasal işlemleri başlatırlar. Devlet işi ciddiyet ister. Önüne gelen bilgisayarda yapıştırma, kesme, sahtekarlık aldı başını gitti. Ama bunun bedelinin ağır olduğunu yapanların da bilmesi lazım. Milletimiz ne zaman kime "evet" diyeceğini de bilir, kime "hayır" diyeceğini de bilir. Ayrıca bir tarife gerek yok, arife tarif gerekmez."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’dan "Komşunu Al Gel" Açıklaması03 Şubat 2017 Cuma 21:18
  • Başbakan Yıldırım: “Doğru, Bir Rejim Değişikliği Var. Adana Kebabı Yiye Yiye Rejim De Bozuldu, Her Şey Bozuldu”03 Şubat 2017 Cuma 21:08
  • Bakan Çelik: "Çığ Altındaki Ülkeye Çağ Atlattık"03 Şubat 2017 Cuma 20:58
  • Dışişleri Bakanlığından Yunan Bakana Kınama03 Şubat 2017 Cuma 20:48
  • Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Çelik Van’da03 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkeyi Ateşe Ve Kana Boğmaya Çalıştılar Ama Tüm Bu Süreçte Milletimiz Duruma El Koydu”03 Şubat 2017 Cuma 17:53
  • Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kültür Merkezi Açılışına Katıldı03 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Başbakan Yıldırım: "Bırakın Rejim Değişmesini Siz Kafayı Değiştirin"03 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Numan Kurtulmuş’tan Chp’ye Tepki03 Şubat 2017 Cuma 16:38
  • Edremit Ak Parti, Neden “Evet” Dediklerini Anlattı03 Şubat 2017 Cuma 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti