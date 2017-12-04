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Başbakan Yıldırım’dan ‘Taşeron’ Açıklaması

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Başbakan Yıldırım’dan ‘Taşeron’ Açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Bununla ilgili detaylar 12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız...

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Bununla ilgili detaylar 12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu hafta içerisinde ilgili taraflarla paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki grup toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kore ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Ziyaret esnasında Kore Cumhuriyeti Başbakanı ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Yıldırım, görüşmeler esnasında ikili siyasi, kültürel ekonomi konularının, terörle mücadele, düzensiz göç meselesinin ele alınacağını ifade etti. Güney Kore'de vatandaşlarla da bir araya gelineceğini anlatan Yıldırım, Kore şehitliğini Kore şehitlerinden birinin yakını ile ziyaret edeceklerini söyledi. Ekonomik işbirliği seviyesinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, ikili ticaret haciminin artırılmasıyla beraber ticaret dengesinin Türkiye'nin lehine geliştirilmesinin de konular arasında yer aldığını belirtti.

Yıldırım, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Taşeron düzenlemesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Taşeron olarak çalışanların kadroya, kamuya kadroya alınması, sürekli çalışan hale getirilmesi yönünde Çalışma, Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın yaptıkları çalışmalar tamamlandı ve bu konudaki düzenleme son şeklini aldı. Esas itibarıyla bu statüde çalışan yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek. Bununla ilgili detaylar 12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu hafta içerisinde ilgili taraflarla paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki grup toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir" diye konuştu.

Enflasyon oranları

Enflasyon oranlarına ilişkin soruya ise Yıldırım, "11. ay açıklandı. Dolayısıyla bu oran, beklediğimizden biraz yüksek geldi. Genel olarak yılın ilk ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını düşünüyoruz. 2018'de bu oran daha da düşecek. İki tane temel sebep ön plana çıkıyor, bir tanesi yüksek büyüme olduğu zaman enflasyonun yukarı seviyede olması mümkün. İkincisi, tabii son birkaç ayda küresel finans piyasalarında yaşanan kur hareketleri ve buradaki dalgalanmalar da kısmen enflasyon oranına etki ediyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda önümüzdeki sene enflasyonu tek haneli orana düşürmek olacaktır. Bu yönde de bazı önemli kararlar almış olacağız. Bunların da çalışmaları devam ediyor" karşılığını verdi.

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