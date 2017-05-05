Başbakan Yıldırım’dan Taziye Ve Tebrik Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, İran'da meydana gelen maden kazası için Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'ye taziye, Bulgaristan'da Başbakanlık görevini yeniden üstlenen Borisov'a tebrik mesajları iletti.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Başbakanımız İran'da meydana gelen maden kazası için Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'ye taziye, Bulgaristan'da Başbakanlık görevini yeniden üstlenen Borisov'a tebrik mesajları iletmiştir" denildi.
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