Başbakan Yıldırım’ın ’Dünya Engelliler Günü’ Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Engellilerin yetenek ve birikimleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve hayatın her alanında varlık göstermeleri toplumsal zenginliğimizin...

Başbakan Binali Yıldırım, "Engellilerin yetenek ve birikimleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve hayatın her alanında varlık göstermeleri toplumsal zenginliğimizin daha da artmasını sağlayacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini muhabbetle selamlıyorum. Toplum içinde onurlu, etkin ve eşit bir rol üstlenmek, engelli-engelsiz bütün insanların en tabii hakkıdır. Engelli vatandaşlarımızın daha müreffeh yaşamaları, üretken ve aktif fertler olarak toplum hayatında yer almaları için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinciyle hayata sarılmaları ve birçok başarı mucizesine imza atmaları bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Engellilerin yetenek ve birikimleri doğrultusunda yönlendirilmeleri ve hayatın her alanında varlık göstermeleri toplumsal zenginliğimizin daha da artmasını sağlayacaktır. Engelli vatandaşlarımızın bakımı, barınması, eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik her türlü faaliyeti takdirle karşılıyorum. Toplumun engellilik konusunda bilinçlendirilmesini ve engelli ailelerinin desteklenmesini hedefleyen bütün kampanya ve projeleri yürekten destekliyorum. Engelsiz bir dünya için herkesi en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bütün vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.