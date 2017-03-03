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Başbakan Yıldırım’ın Kırşehir Ziyareti Öncesi Güvenlik Tedbirleri Üst Düzeye Çıkarıldı

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Başbakan Yıldırım’ın Kırşehir Ziyareti Öncesi Güvenlik Tedbirleri Üst Düzeye Çıkarıldı
Başbakan Binali Yıldırım'ın referandum çalışmaları kapsamında yapacağı Kırşehir ziyareti öncesinde güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın referandum çalışmaları kapsamında yapacağı Kırşehir ziyareti öncesinde güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Kırşehir genelinde ve bağlantılı yollar ile Ankara-Kayseri karayolu üzerinde 100 polisin katılımı ile yapılan uygulamada umuma açık alanlar, şüpheli şahıslar ve kavşaklarda durdurulan otomobillerde aramalar yapıldı. Yapılan arama ve incelemeler de 3 şahıs hakkında işlem yapılırken 69 otomobil kontrol noktalarında arandı.

17 umuma açık alanın kontrol edildiği şehir merkezinde polis tarafından aranan 1 şahıs alındı. 3 iş yeri hakkında ise ruhsat bulundurmamaktan işlem yapıldı. Polis tarafından kontroller aralıksız devam ediyor.

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