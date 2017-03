Başbakan'a Tokat'ta sevgi seli

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat mitingi sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Tokat Belediyesi'ne yürüyerek geçen Yıldırım, Başkan Av. Eyüp Eroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı

16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için Tokat'a gelen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Tokat’ın yiğit yatağı olduğunu belirterek, "Tokat Allah’ına kurban. ‘hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı. On beşliler gidiyor kızarın gözü yaşlı’ Tokat, Tokat bugün yine çok güzelsin Tokat. On beşlilerin şehri Tokat. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşanın şehri Tokat. Şehitler diyarı, yiğitler diyarı Tokat. Seni gönülden selamlıyorum. Bu topraklar yiğit yatağıdır. 15 Temmuz gecesi Tokatlılar alçak örgütüne karı göğsünü siper etti. Vatanına ve bayrağına sahip çıtı. Allah sizden razı olsun” dedi.

BAŞBAKAN'A SUNUM YAPTI

Başbakan Yıldırım, miting sonrasında Tokat Belediyesi'ne yürüyerek geçti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Av. Eroğlu’nun makamında ailesiyle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Eroğlu, Vizyon Projeleri hakkında Başbakan Yıldırım’a kısa bir bilgilendirme sunumu yaptı. Ziyaret sonrasında partililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başbakan Yıldırım, partililerle özçekim yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Valisi Cevdet Can’ı da makamında ziyaret etti. Ayrıca vatandaşların arasına giren Başbakan Binali Yıldırım, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında parti otobüsüne binen Başbakan Yıldırım, Gaziosmanpaşa Stadyumu’ndan helikoptere binerek kentten ayrıldı.

Taner YEŞİLSU / TOKAT