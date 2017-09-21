Başbakan'dan aldığı ilhamla 'film' yaptı

Tokat'ta yaşayan Erdi Atılgan, tanıtımı Başbakan tarafından yapılan gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını arttırmayı amaçlayan GENÇDES Projesi'ne yönelik hayata geçirdiği "TOKA" isimli kısa filmine bakanlık desteği aldı

Araştırma ve etüt görevlisi olan 28 yaşındaki Mustafa Erdi Atılgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konan ve 27 Ocak tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtımı yapılan GENÇDES projesi için arkadaşlarıyla birlikte bir kısa film çalışması yapma kararı aldı. Projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne sunan Atılgan'ın çalışması, Sanatsal Faaliyetleri Destekleme Kurulu tarafından uygun görülerek desteklenmesi yönünde karara bağlandı.

Filmin başrolünün yanı sıra, senarist ve yönetmenliği de bizzat üstlenen Mustafa Erdi Atılgan, "Sayın Başbakanımızın konuşması bizi çok etkilemişti. Biz de kollarımızı sıvadık ve bu işe başladık. Toka isimli filmimizin merkezinde Tokat'ımızın önde gelen simgelerinden birisi olan 13'üncü yüzyıldan kalma Taş Köprü olarak da bilinen Selçuklu Dönemine ait olan Hıdırlık Köprümüz var. Burada birlikte rol almaktan keyif aldığım minik prensesimiz 4 yaşındaki Beren Beneklioğlu ile birlikte, baba-kız ilişkisi üzerinden iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdik. Yurtiçi ve yurtdışı kısa film festivallerinde yer bulacak olan Toka adlı eserimizin aynı zamanda memleketimiz için de güzel bir tanıtım değeri taşıdığına inanıyorum" dedi.