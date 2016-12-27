  • BIST 76.722
  • Altın 129,260
  • Dolar 3,5206
  • Euro 3,6768
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı

» »
Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan Seher Koç, 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli açılışında ecdadı Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya yaraşır bir...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan Seher Koç, 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli açılışında ecdadı Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya yaraşır bir torun olduğunu gösterdi.

15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla dün açıldı. Açılış için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri soğuk havaya aldırış etmeden görevlerini başarı ile tamamladı. llgaz ilçesinde yaşayan Koç, soğuk havada güvenlik önlemleri için nöbet tutan görevlilere evinde kendi elleri ile hazırladığı çorbayı ikram etti.

Evindeki tüm tencerelere çorba hazırladığını anlatan Seher Koç, "Yaşadığımız son zamanlarda kar, kış, yağmur, çamur demeden ülkemizi emanet ettiğimiz, gözbebeğimiz diye hitap edilen ve tünel açılışı sırasında ilçemiz emniyetini sağlamaya çalışan Özel Harekât Polislerimizin soğukta ifa ettiği görevi görünce yüreğim dayanamadı. Özel Harekât Polislerimiz için; evindeki tüm tencerelerde tarhana çorbası pişirdim. Pişirdiğim tarhana çorbasını ilçemizde kahraman polislerimize ikram ettim. Tüm ilçe, protokolü ağırlama derdindeyken benim yüreğim görev başındaki kahraman polislerimiz için attı" dedi.

Koç'un bu nazik hareketi ilçe sakinlerine Milli Mücadele yıllarında kağnı ile cepheye mermi taşıyan Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'yı hatırlattı.

Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı

Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu’nun Akademisi’nde Dönem Sonu Paneli27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Canik’e Standardı Yüksek Konut27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Şehit Ailesinden Başkan Baran’a Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Eğitim Bir-sen Yönetimi İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Bü’den ‘Acil Sağlık Hizmetleri Ve Paramedik’ Konulu Panel27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Gkv’liler Barışı Uçurtmalarına Yansıttılar27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Uludağ Üniversitesine Aydınpınar Desteği27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Kaymakam Yazıcı’dan Başkan Karakullukçu’ya Nezaket Ziyareti27 Aralık 2016 Salı 15:48
  • Vestel’den Başkan Ergün’e Ziyaret27 Aralık 2016 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti