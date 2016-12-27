Başbakanı Koruyan Polislere Evinde Çorba Hazırlayıp Dağıttı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan Seher Koç, 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli açılışında ecdadı Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya yaraşır bir...

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan Seher Koç, 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli açılışında ecdadı Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya yaraşır bir torun olduğunu gösterdi.

15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tüneli, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla dün açıldı. Açılış için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri soğuk havaya aldırış etmeden görevlerini başarı ile tamamladı. llgaz ilçesinde yaşayan Koç, soğuk havada güvenlik önlemleri için nöbet tutan görevlilere evinde kendi elleri ile hazırladığı çorbayı ikram etti.

Evindeki tüm tencerelere çorba hazırladığını anlatan Seher Koç, "Yaşadığımız son zamanlarda kar, kış, yağmur, çamur demeden ülkemizi emanet ettiğimiz, gözbebeğimiz diye hitap edilen ve tünel açılışı sırasında ilçemiz emniyetini sağlamaya çalışan Özel Harekât Polislerimizin soğukta ifa ettiği görevi görünce yüreğim dayanamadı. Özel Harekât Polislerimiz için; evindeki tüm tencerelerde tarhana çorbası pişirdim. Pişirdiğim tarhana çorbasını ilçemizde kahraman polislerimize ikram ettim. Tüm ilçe, protokolü ağırlama derdindeyken benim yüreğim görev başındaki kahraman polislerimiz için attı" dedi.

Koç'un bu nazik hareketi ilçe sakinlerine Milli Mücadele yıllarında kağnı ile cepheye mermi taşıyan Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'yı hatırlattı.