Başbakan'la Avrupa'da olan Köktaş mesaj gönderdi

Danışma Meclisi Toplantısı'na yurt dışı ziyaretlerinden ötürü katılamayan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 'Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması' konusu üzerinde ağırlıklı tebrik ve teşekkür mesajı gönderdi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyaretlerde bulunduğu Malta ve Almanya programlarına katılan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, dün yapılan 74. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılamayarak, 'Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması' konusu üzerine ağırlıklı tebrik ve teşekkür mesajı gönderdi.

HALKIMIZ 2014'DEKİ GİBİ

AYNI KARARLIĞI GÖSTERECEKTİR

Divan Başkanı AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Hakan Karaduman'ın okuduğu mesaj da, Milletvekili Köktaş şu sözlere yer verdi: "74. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımıza Genel Başkanımız Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım beyle Malta ve Almanya programında olduğum için katılamıyorum. Şimdi önümüzde önemli bir dönüm noktası daha var. Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir adım olan 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Halk Oylamasında artık söz milletimizindir. İnanıyorum ki, aziz milletimiz 2014 yılında yapılan seçimde milli iradesine sahip çıkarak Cumhurbaşkanı'nı nasıl kendi seçtiyse, 16 Nisan'da da ülkemizin istikbali, istiklali ve istikrarı için de bu değişime 'evet' diyecektir. Tüm teşkilatlarımızın, 16 Nisan da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı halk oylamasında da önemli görevler üstleneceğine ve yine başarılı olacağına inancım tamdır."