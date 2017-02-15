Başdenetçi Şeref Malkoç 2016 Raporunu Sundu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kararlarımıza uymayan idareleri kamuoyuna duyurmayı, ifşa etmeyi düşünüyoruz. Bunun için...

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kararlarımıza uymayan idareleri kamuoyuna duyurmayı, ifşa etmeyi düşünüyoruz. Bunun için yasa da müsait. İdarecileri de komisyona davet edip, niye uymadıklarını söylemelerini talep edeceğiz" dedi.

Malkoç, Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonunda 2016 Kamu Denetçiliği Kurumu Raporunu sundu. Malkoç, Türkiye sınırları içinde olduğu gibi uluslararası alanda da faaliyetlerinin olduğunu söyleyerek, Avrupa Ombudsmanlık Enstitüsü, Balkanlar Bölgesel Ombudsmanlık Kuruluna, İslam İşbirliği Teşkilatı üye Devletler Ombudsmanlık Birliğine üye olduklarını ifade etti.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna 5 bin 519'u 2016 yılında olmak üzere, 2013 yılından bugüne kadar toplam 24 bin 851 şikayet başvurusu yapıldığını belirterek, 2017 yılına bin 677 dosyanın devredildiğini söyledi. Malkoç, "Kararlarımıza uymayan idareleri kamuoyuna duyurmayı, ifşa etmeyi düşünüyoruz. Bunun için yasa da müsait. İdarecileri de komisyona davet edip niye uymadıklarını söylemelerini talep edeceğiz. Verilen kararları takip etmek için birim oluşturacağız. Bu birim ilgili daireden takip edilecek" dedi.

KDK'nın ne yaptığını soruduklarını ifade eden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumunu duydunuz mu" diye sorduk. "Duyduk" diyenlerin oranı yüzde 25. Bize ziyaret için gelen, aralarında bürokratların da olduğu misafirler, "hayırlı olsun" dedikten sonra, "ne iş yapıyorsunuz?" diye soruyorlar. Bizim kurumumuzu tanıtmamız lazım. Bunun için de kurumsal iletişim birimi oluşturduk" ifadelerini kullandı.