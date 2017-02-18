  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Başer,"güçlü Ve Muktedir Türkiye’nin Kapıları Milletin Kararıyla Açılacak"

» »
Başer,"güçlü Ve Muktedir Türkiye’nin Kapıları Milletin Kararıyla Açılacak"
Almanya'da gurbetçi vatandaşlara Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemini anlatan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri...

Almanya'da gurbetçi vatandaşlara Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemini anlatan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,16 Nisan'da milletin kararıyla güçlü ve muktedir Türkiye'nin kapılarının açılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Almanya'ya giden AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Köln Seçim Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği toplantıda gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Anayasa değişikliğinin milletin beklentisine dönüştüğünü belirterek, 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin inşasına başlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başer, milletin darbecilere gerekli cevabı verdiğini aktararak Anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

"Anayasa Değişikliği ile yeni, güçlü ve muktedir Türkiye'nin kapılarını açıyoruz" diyen Başer, "Dünyaya hükmetmiş köklü bir tarihin mirasçısı olan Türkiye sadece 780 bin kilometrelik sınırlardan ibaret değildir. Türkiye'nin istikrarı mazlum milletler, gönül coğrafyamız, İslam Dünyası ve adalete susamış tüm insanlık çok önemlidir. Ülkemiz Koalisyon dönemlerinde siyasi istikrarsızlığın bedelini ekonomik kayıplarla çok ağır ödedi. Yapacağımız Anayasa Değişikliği ile Türkiye'nin istikrarsızlığına ve koalisyonlar dönemine nokta koyuyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini desteklediğini vurgulayan Başer, yeni sistemin güçlü Türkiye'nin önünü açacağını söyleyerek "Bu anayasa değişikliği ile öngörülen hükumet sistemi kurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması ve sistemde tıkanmanın ortaya çıkması halinde parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yenilenmesine imkan verilmektedir. Bu düzenlemeyle siyasal istikrarı konjonktürün dalgalanmalarına bırakmayacağız. Ekseriyeti genç nüfustan oluşan ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerimizin ülke yönetimine aktif olarak katılımının yolunu açmış oluyoruz. Yargı bağımsızlığı sağlanması ve yargının dış etkilerden arındırılması adına düzenlemeler yapıyoruz. Bu minvalde Anayasa Mahkemesi'nin ve HSYK'nın yapısında değişiklikler öngörüyoruz. Askeri yargıyı tamamen kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği ile darbeci ve vesayetçi anlayışı tarihin çöp sepetine atacaklarını da söyleyen Başer, "Anayasa değişiklikleri toplumsal uzlaşma metinleridir. Teklifimiz yüce meclisten geçmiş olmasına rağmen referanduma götürmek suretiyle ferasetine güvendiğimiz milletimize son sözü söyleteceğiz" açıklamalarına yer verdi.

AK Parti üst düzey yöneticileri ayrıca Almanya programı çerçevesinde Almanya Avrupalı Demokrat Türkler (UETD) Genel Merkezi'ni de ziyaret etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güvenpark’taki Minibüs Duraklarının Yeraltına Alınması18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Kütahya İlinden Yeşişenler Derneğine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Vali Elban Belediye Başkanları İle Buluştu18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • İki Günde 3 Kişiyi Öldüren Zanlı Didim’e Getirildi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Ötv İndirimi Beyaz Eşya Satışlarını Olumlu Etkiledi18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Başer,"güçlü Ve Muktedir Türkiye’nin Kapıları Milletin Kararıyla Açılacak"18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Sivas’ta Muhtarlar Toplantıları Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • 500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Söke’de Çırçır İşletmecileri Pamuk Sektörün Sorunlarını Görüştü18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
  • Erdemli’de Motosikletlere Denetim18 Şubat 2017 Cumartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti