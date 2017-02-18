Başer,"güçlü Ve Muktedir Türkiye’nin Kapıları Milletin Kararıyla Açılacak"

Almanya'da gurbetçi vatandaşlara Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemini anlatan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri...

Almanya'da gurbetçi vatandaşlara Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemini anlatan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,16 Nisan'da milletin kararıyla güçlü ve muktedir Türkiye'nin kapılarının açılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Almanya'ya giden AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Köln Seçim Koordinasyon Merkezi'nin düzenlediği toplantıda gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Anayasa değişikliğinin milletin beklentisine dönüştüğünü belirterek, 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin inşasına başlanacağını ifade etti.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başer, milletin darbecilere gerekli cevabı verdiğini aktararak Anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

"Anayasa Değişikliği ile yeni, güçlü ve muktedir Türkiye'nin kapılarını açıyoruz" diyen Başer, "Dünyaya hükmetmiş köklü bir tarihin mirasçısı olan Türkiye sadece 780 bin kilometrelik sınırlardan ibaret değildir. Türkiye'nin istikrarı mazlum milletler, gönül coğrafyamız, İslam Dünyası ve adalete susamış tüm insanlık çok önemlidir. Ülkemiz Koalisyon dönemlerinde siyasi istikrarsızlığın bedelini ekonomik kayıplarla çok ağır ödedi. Yapacağımız Anayasa Değişikliği ile Türkiye'nin istikrarsızlığına ve koalisyonlar dönemine nokta koyuyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini desteklediğini vurgulayan Başer, yeni sistemin güçlü Türkiye'nin önünü açacağını söyleyerek "Bu anayasa değişikliği ile öngörülen hükumet sistemi kurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılması ve sistemde tıkanmanın ortaya çıkması halinde parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birlikte yenilenmesine imkan verilmektedir. Bu düzenlemeyle siyasal istikrarı konjonktürün dalgalanmalarına bırakmayacağız. Ekseriyeti genç nüfustan oluşan ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerimizin ülke yönetimine aktif olarak katılımının yolunu açmış oluyoruz. Yargı bağımsızlığı sağlanması ve yargının dış etkilerden arındırılması adına düzenlemeler yapıyoruz. Bu minvalde Anayasa Mahkemesi'nin ve HSYK'nın yapısında değişiklikler öngörüyoruz. Askeri yargıyı tamamen kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği ile darbeci ve vesayetçi anlayışı tarihin çöp sepetine atacaklarını da söyleyen Başer, "Anayasa değişiklikleri toplumsal uzlaşma metinleridir. Teklifimiz yüce meclisten geçmiş olmasına rağmen referanduma götürmek suretiyle ferasetine güvendiğimiz milletimize son sözü söyleteceğiz" açıklamalarına yer verdi.

AK Parti üst düzey yöneticileri ayrıca Almanya programı çerçevesinde Almanya Avrupalı Demokrat Türkler (UETD) Genel Merkezi'ni de ziyaret etti.