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Başhekim Baştürk’e Veda Yemeği

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Başhekim Baştürk’e Veda Yemeği
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkâri Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Afyon Devlet Hastanesine genel cerrahi uzmanı olarak atanan Op. Dr. Seda...

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkâri Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Afyon Devlet Hastanesine genel cerrahi uzmanı olarak atanan Op. Dr. Seda Baştürk onuruna veda yemeği verdi.

Polis Evi'nde verilen yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, tayini çıkan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Seda Baştürk ve hastane yöneticileri katıldı. Vali Toprak, Hakkâri'ye verdiği hizmetlerden dolayı Op. Dr. Seda Baştürk'e teşekkür ederek, kendisine plâket ve yöreye ait el dokuması kilim hediye etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da Op. Dr. Baştürk'e çeşitli hediyeler takdim ettiler.

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