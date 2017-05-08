"Başımıza İcat Çıkarma" Sözü Tarih Oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören yetenekli öğrencilere yönelik düzenlenen "Başımıza İcat...

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören yetenekli öğrencilere yönelik düzenlenen "Başımıza İcat Çıkar" yarışmasında dereceye girenler, 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü düzenlenecek sergi ve ödül töreniyle açıklanacak.

Sergi hazırlıklarının devam ettiği Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisini gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Enver Yılmaz, "Stantları gezdiğimizde gördük ki, çocuklarımız ve gençlerimize imkan verildiğinde ve güvenildiğinde müthiş icatlar ortaya çıkabiliyor" dedi.

Ödül töreni Çarşamba günü saat 14.00'te

Yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirip, onların yenilikçi projeler üretmesini sağlamak ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Başımıza İcat Çıkar" adlı yarışmanın sergi hazırlıkları sürüyor. Bu yıl ilk kez organize edilen yarışmanın sergi ve ödül töreni, 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14.00'te sanat galerisinde gerçekleşecek.

"Onlarla gurur duyuyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen projelerin yer aldığı stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Birbirinden ilginç projelerin yer aldığı stantlardaki projeleri inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Enver Yılmaz, "Başımıza yine icat çıkardılar" dedi. Başkan Yılmaz, ailelerin çocuklarına söylediği ve günümüzde anonim haline gelen "Başımıza icat çıkarma" sözünü tarihe karıştırdıklarını söyleyerek, "Yetenekleri ortaya çıkarmak için ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize yönelik "Başımıza İcat Çıkar" yarışması düzenledik. Bugün gördük ki çocuklarımız ve gençlerimize imkan verildiği ve güvenildiğinde müthiş icatlar ortaya çıkabiliyor. Gurur duyduğumuz çocuklarımızı ve gençlerimizi, yenilikçi fikirleri ve icatları nedeniyle tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Toplam 499 proje katıldı

12 Aralık 2016-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve toplam 499 projenin katıldığı yarışmada jüri üyeleri tarafından değerlendirilen projelerden 36 tanesi finale kaldı. Finale kalan projelerin yer alacağı sergi, 10-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde ziyarete açık kalacak.