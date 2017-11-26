Basın Ekspres Yolunda Feci Kaza: 9 Araç Birbirine Girdi, Kaza Nedeniyle Yol 3 Saat Trafiğe Kapandı

İstanbul Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Kaza, 05.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çamur dökülmesinden dolayı yol kayganlaşmaya başladı. Kayganlaşan yolda gelen araçlar birbirine çarpmaya başladı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi.

Kazaya polis aracı da karıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Yol tamamen trafiğe kapanırken diğer sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Kazaya bir polis aracı da karıştı.

"Çamur yola dökülmüş, biz de fark edemedik"

Kazaya karışan bir sürücü, "Kaza, tırlar çamur yüklü, buradan gidiyorlar. Çamur yola dökülmüş, biz de fark edemedik. Zaten önümüzde de kaza olmuştu. İkaz arabası da kazaya çok yakın yerdeydi. Biraz daha uzakta olsaydı belki bu kadar kaza olmazdı" ifadelerini kullandı.

Yola dökülen çamur kaldırıldı

Yola dökülen çamurun kaldırılması için olay yerine çok sayıda su aracı gönderildi. Yola dökülen çamur ilk başta iş makinesi ile kazındı. Ardından belediye tarafından gönderilen iş makineleri su ile yolu temizledi. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.