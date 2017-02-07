Başına Ağaç Dalı Düşen Genç Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde başına ağaç dalı düşen genç ağır yaralandı.
Olay, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte telefon kablosuna bağladığı kalın ağaç dallarını 2 katlı evin çatı katına taşırken kablodan kurtulan ağaç dalının kafasına düşmesi sonucu 17 yaşındaki Yasin İ. ağır yaralandı. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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