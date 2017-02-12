Başına Kar Kütlesi Düşen Kız Çocuğu Ölümden Döndü

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde başına çatıda biriken kar kütlesi düşen küçük kız ölümden döndü.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde başına çatıda biriken kar kütlesi düşen küçük kız ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre, Adalar Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oyun oynayan 9 yaşındaki Ayşe Zelal Ebik'in başına çatıdan kar kütlesi düştü. Anne ve babası tarafından hemen Malazgirt Devlet Hastanesine götürülen küçük kızın, yapılan kontrollerde sadece dişinin kırıldığı tespit edildi. Bir süre tedavi altında tutulan Ayşe Zelal Ebik, herkesin çatılardaki kar kütlesi ve buzlara dikkat etmesini istedi. Başına kar kütlesi düştüğü için korktuğunu ifade eden Ebik, "Balkonda oynarken birden kafama kar düştü. Sesi geliyordu. Ben bir yerlere kaçmaya çalıştım fakat çok geçti. Kar birden kafama düşünce dişlerim kırıldı ve döküldü. Bence kimse balkonda oynamasın. Sizin de kafanıza kar düşebilir. Annem daha önce buzları kırmasaydı ve o buzlar benim kafama düşseydi, bana bir şey olabilirdi" dedi.