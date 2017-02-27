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Basınspor’a Malzeme Yardımı

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Basınspor’a Malzeme Yardımı
Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, basın mensuplarının oluşturduğu Basınspor takımına malzeme yardımında bulundu.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, basın mensuplarının oluşturduğu Basınspor takımına malzeme yardımında bulundu.

Basın mensuplarının oluşturduğu Basınspor takımı forma ve ayakkabı eksikliği yaşaması üzerine Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Basınspor'un eksikliklerini giderdi. İl Müdürü Hakan Keşküş, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek basın mensuplarına bol gollü müsabakalar diledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun her kesimine hizmet ettiklerini vurgulayan İl Müdürü Keşküş, "Basındaki değerli kardeşlerimize hem malzeme yardımında bulunduk hem de imkanlarımızı tesisler noktasında açmaya çalıştık. Dediğimiz gibi hep bu desturla hareket ediyoruz. Diyoruz ki devletin malı milletin çocukları içindir. İnşallah bizlerin bu jesti onların hoşgörüsüyle karşılanır fair play çerçevesi içerisinde spor yaparlar mutlu olurlar Şanlıurfa'nın sporuna ve gençliğine hizmet ederler" dedi. Şanlıurfa İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'e ve ekibine verdikleri sözü tuttukları için teşekkür etti. Gençlerin bu yardımla maçlarını sürdürebileceklerini aktaran Dodanlı, "İl Müdürü Hakan Keşküş, gençlere çift forma ayakkabı sözü vermişti. O sözü bugün yerine getirdi. Gençlerimiz artık kurumlarla maçlara devam edecek" şeklinde konuştu.

Basınspor futbolcularına forma ve ayakkabılarını İl Müdürü Hakan Keşküş ve Şube Müdürü Nurullah Süzen takdim ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Basınspor’a Malzeme Yardımı

Basınspor’a Malzeme Yardımı

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