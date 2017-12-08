Basiretsiz dış politikanın sonucu

CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, Trump'un bu tutumuna basiretsiz dış politikanın neden olduğunu söyledi.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, partisinin Salıpazarı İlçe Kongresi’ne katıldı. Amerikan Başkanı Trump tarafından açıklanan, Kudüs’ün ABD nezdinde İsrail’in başkenti olarak kabul edileceği ve ABD Büyükelçiliği’nin de Kudüs’e taşınacağı konusunda açıklamalarda bulunan Akcagöz, dış politikanın hiç olmadığı kadar kötü yönetildiğini söyledi.

Diplomasinin yerle yeksan ilerlediğini ifade eden Akcagöz şunları kaydetti; "ABD, 1995’te aldığı kararı uygulama cesaretini bugün bulabiliyorsa, herkes aynaya dönüp bir bakmalı. Filistin, bir garip hüzün hikayesi. İç siyaset malzemesi yapmak için ideal bir kaynak. Ama dış politikaya gelince, ortada bir şey yok. Kudüs’te Müslümanların mabedinin üzerine her türlü el uzanmış. İsrail’den cesaret madalyası alanların, Kudüs davasına sahip çıkmasını beklemek, en büyük cehalet olur. Necmettin Erbakan bunların hocasıydı. Son zamanlarında bunlara nasıl lanet okuduğunu cümle alem biliyor. Şimdi de farklı değiller. İsrail deyince, cami cemaatini tavlamak adına beylik sözler edenlerin, Filistin ve Kudüs adına yapıcı tek bir politikaları yok." Canberk ÇONKOR