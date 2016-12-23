  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokaklarda Kar Temizliği Yaptı

» »
Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokaklarda Kar Temizliği Yaptı
Başiskele'nin yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden etkili kar yağışında yolların kapanmaması için Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri...

Başiskele'nin yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden etkili kar yağışında yolların kapanmaması için Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri sürekli çalışıyor.

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar kalınlığının 30 santime ulaştığı noktalarda çalışmalar yapıyor. Çalışmalarını yüksek kesimlerde yoğunlaştıran ekipler yolların kapanmaması için bir haftadır karla mücadele ediyor. İlk olarak ana yolları açık tutmaya çalışan belediye ekipleri, daha sonra mahalle aralarında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Cami, okul ve Aile Sağlığı Merkezlerinin önlerini açan ekipler cadde ve sokakların kar temizliğini gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü evsel atık toplama çalışmalarını düzenli olarak yaparken, Cenaze hizmetleri de aksatılmadan gerçekleşti.

Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokaklarda Kar Temizliği Yaptı

Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokaklarda Kar Temizliği Yaptı

Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokaklarda Kar Temizliği Yaptı

Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokaklarda Kar Temizliği Yaptı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Öğrencilerden İzmir’deki Evliya Mezarlarına Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Halep’e Yardım23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Siirt’teki Yerel Gazeteler Denetlendi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Kütahya 2. Osb’nin Bütçesi 14 Milyon 922 Bin Tl23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Milletvekillerinden Karayolu Çalışmaları Bilgisi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Vali Tapsız’dan Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Meclis Üyelerinden Gevaş Belediyesine Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti