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Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokakları Tek Tek Yeniliyor

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Başiskele Belediyesi, Cadde Ve Sokakları Tek Tek Yeniliyor
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar mahallesi Sınırdere caddesinin 260 metrelik kısmını parke taşlarıyla kaplıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar mahallesi Sınırdere caddesinin 260 metrelik kısmını parke taşlarıyla kaplıyor.

Gelen talepler ve yapılan tespitler sonrasında, birçok cadde ve sokakta parke yol çalışması gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları tek tek yeniliyor. Yolların daha kaliteli olabilmesi için de eskiyen ve bozulan asfalt yollarında onarımlarını gerçekleştiren ekipler Serdar mahallesi Sınırdere caddesinin 260 metrelik kısmını parke taşlarıyla kaplıyor.

Parke taşı ile yolların düzenlenmesinin en sağlam çözüm olduğunu belirten yetkililer çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak.

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