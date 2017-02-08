Başiskele Yeşilyurt Mahallesinde Düzenleme

Başiskele Belediyesi Yeşilyurt mahallesi kavşağında düzenleme çalışması başlattı.

Başiskele Belediyesi Yeşilyurt mahallesi kavşağında düzenleme çalışması başlattı.

Başiskele'nin ana arterlerinden biri olan Yeşilyurt mahallesi Çuhadar caddesi, Bursa ve Mahmutpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta düzenleme yapılıyor. Kavşak üzerinde bulunan yapılar kamulaştırılma çalışmalarının ardından yıkıldı. Bina yıkımları yapıldığı alanın genişletilerek araç trafiği ve yaya trafiği açısından güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Yeşilyurt mahallesi ve Mahmutpaşa mahallesinden D-100 karayolu caddesine giriş ve çıkışların sağlandığı noktada düzenleme yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımları gerçekleştirildi.