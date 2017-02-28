  • BIST 87.256
  • Altın 146,160
  • Dolar 3,6253
  • Euro 3,8383
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Başiskele’de Alt Ve Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

» »
Başiskele’de Alt Ve Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor
Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediyesi alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında ilk olarak Mehmetağa Mahallesi'ne sosyal bir alan oluşturuyor. Semt Meydanı Projesinde oturma alanları, saat kulesi şeklinde LED ekran, çay bahçesi ve süs havuzu olacak. Park ve yeşil alan çalışmaları kapsamında ise ekipler, mevcut parkların temizlik ve bakımı gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda ekipler, ağaçların budanması, diplerinin kazılması, kuruyan ağaçların değiştirilmesi ve parkın genel temizliği ile ilgili çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında ise yollar kaldırım taşları, beton ve sıcak asfaltla kaplanıyor.

Başiskele’de Alt Ve Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Başiskele’de Alt Ve Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Başiskele’de Alt Ve Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerçeği Aratmayan Tatbikat28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Ortahisar’ın Stratejik Turizm Planı Hazır28 Şubat 2017 Salı 15:13
  • Başkan Çelik: “Referandum İçin El Ele Vererek Hep Birlikte Çalışacağız”28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Tatvan Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları28 Şubat 2017 Salı 15:08
  • Başkan Sekmen’den Kentsel Dönüşüm Mesaisi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Askon Başkanı Çalışkan: “28 Şubat Süreci Ekonomik Bir Darbedir”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Turan, “Boğaz Trafiğini Kontrol Altında Tutuyoruz”28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi28 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Yoksulun Aydın Babası’na Şefkatli Taziye28 Şubat 2017 Salı 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti