Başiskele’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

Başiskele Belediyesi ilçe genelindeki beton yol ve kanal genişletme çalışmalarına devam ediyor.
Başiskele genelindeki bakım onarım çalışmasını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnan Sokak'ta başlayan beton yol çalışmasını tamamladı. Öte yandan kar ve yağmur yağışlarından sonra ihtiyaç duyulan alanlarda önlem alan Başiskele Belediyesi, dere yataklarının bulunduğu bazı noktalarda gerekli önlemleri alarak dere ıslahları gerçekleştiriyor. Olası aşırı yağışlarda derelerin geçtiği mahallelerde su baskınlarını önlemeyi amaçlayan ekipler, kanalların genişletilmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor.
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