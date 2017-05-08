Başiskele’de Yıpranan Spor Sahaları Yenileniyor

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıpranmış futbol sahalarına yeni bir görünüm kazandırmak için harekete geçti.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıpranmış futbol sahalarına yeni bir görünüm kazandırmak için harekete geçti.

Başiskele Belediyesi ekipleri onarım gereken parklardaki futbol sahalarının zemin düzenlemesi, sentetik çimlerin yenilenmesi, demir direklerin boyanması ve aydınlatma sistemlerinin bakımlarının yenilenme çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahallelerde mevcut parkların içerisinde bulunan futbol sahalarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çocukların ve gençlerin boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeleri ve sosyal aktivitelerini huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için futbol, basketbol ve voleybol sahalarının bakımları yapılıyor. Başiskele Belediyesi ekipleri, Seymen Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu ve Altınkent Mahallesi Altınkent Parkının futbol sahalarının yıpranan telleri ile sentetik çimlerinin değişimlerini yapıyor.