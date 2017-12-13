Başiskele’de Yol Yapım Çalışmaları Sürüyor

Başiskele Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında Döngel Mahallesi Abdülhamit Caddesi, Nuh ve Batın Sokak'ta yeni yol açma ve dolgu malzemesi serimi gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında Döngel Mahallesi Abdülhamit Caddesi, Nuh ve Batın Sokak'ta yeni yol açma ve dolgu malzemesi serimi gerçekleştiriyor.

İhtiyaç duyulan ve vatandaşlar tarafından talep edilen, özellikle yeni yaşam alanlarının oluşmaya başladığı cadde ve sokaklarda istekler yerine getiriliyor. Kentleşmenin ve nüfusun her geçen gün katlanarak arttığı Başiskele'de artan yapılaşmaya karşılık yeni imar yolları açılarak ilçenin gelişmesine, konutlaşmasına ve büyümesine olanak sağlanıyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri mahallelerde kaldırım, yol açma ve genişletme çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürürken, çalışmalar kapsamında yeni açılan yollar ulaşım sorunu yaşayan mahallelere rahat bir nefes aldırıyor. Döngel Mahallesi Abdülhamit Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne bağlantı sağlayan yolun 800 metrelik bölümü 10 metre genişliğe çıkartılırken, yeni yerleşim alanlarının artış gösterdiği Nuh ve Batın Sokak'ta bir süre önce açılan yol malzeme serilerek daha kullanışlı hale getiriliyor.