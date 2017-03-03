BAŞKA BAHARA KALDI

İlimiz 2011-2012 sezonundan bu yana kadar Spor Toto 3. Lig’e bir takım daha çıkartamadı. Son olarak Çarşambaspor aynı sezonda mücadele etmiş ve başarısız bir sezon geçirerek küme düşmüştü.

Aradan beş yıl geçmesine karşılık Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimizden birisini 3. Lige çıkartamadık. 2016-2017 sezonunda da aynı manzara ile karşı karşıyayız.

İsmini vermek istemediğim Çarşambaspor Kulübü’nün eski başkanlarından bir tanesi ile yaptığım bir konuşmada bana ‘Bu işler sadece para ile olsaydı, Samsunspor küme düşmezdi’ demişti. Bunun doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum.

Büyük paralar harcanarak 23 oyuncu transfer eden Samsunspor sezon sonunda kümeye düşmüştü. Bu oyuncuların sıkıntılarını halen daha yaşıyor Samsunspor.

Bu konuşma Kırmızı-Beyazlı ekibin Süper Lig’den 1. Lig’e düştüğü sezon yapılmıştı. Yani Çarşambaspor ve Samsunspor’un çıkışı ve küme düşmeleri aynı sezona denk geliyor.

2016-2017 sezonuna küçümsenmeyecek, hatırı sayılır bütçe ile başlayan ve Samsun’lu başarılı teknik adamlara takımı emanet eden Çarşambaspor ve Ladik Belediyespor, geldiğimiz noktada şampiyonluk hedefinin uzağında kaldılar. Devre arasında ise bu teknik adamlarla yollar ayrılarak boşalan koltuklara yine Samsun’lu hocalar getirildi. İyi olup olmadığını tartışmaya gerek yok.

Bu değişikliklerin yaşanmasında ki sebepleri bulmak zor olmasa gerek. Yönetim, teknik adamlar, oyuncular, yani üçlü sacayağı. Neresinden bakarsan bak. Görüntü aynı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta sezonun bitimine altı haftalık bir süreç kaldı. Sıralamada 5. Durumda bulunan Çarşambaspor’la lider arasında 18 puan fark var. Ladik Belediyespor ise 7. sırada. İki temsilcimiz için de şampiyonluk bir başka bahara kalmış durumda.

Zincirin son halkası gibi görünen ve genç oyunculara yatırım yapan Yolspor, ise dibe demir atmış durumda. Düşmesi kesinleşen Yolspor, mücadelesini sonuna kadar ortaya koyuyor.

Play-out müsabakalarında Havza Belediyespor’u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Yolspor, Teknik Sorumlu Erol Yılmaz’la çıktığı uzun ve yorucu maratonda, görev değişikliğine giderek Yılmaz’ı Genel Koordinatörlük görevine getirenin turuncu-siyahlı ekip Teknik Sorumluluk görevine Mustafa Kara’yı getirdi. Yolspor, bu maratonda sonuç olarak belki umduğunu bulamadı ama sporcu gelişimi anlamında büyük yol kat etti.