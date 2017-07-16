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Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

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Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü
Van'ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Hükümet konağı önünde yapılan ve sabaha kadar devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Burada konuşan Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, tüm Başkale halkını demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Kaymakam Öztürk, "15 Temmuz gecesi asra bedel diyebileceğimiz bir geceydi. Türk milleti Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhuyla askerimizin, polisimizin üniformasını çalan hainlere karşı büyük bir mücadele verdi. Şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi büyük bir saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından geçen yıl yapılan darbe girişiminin slayt gösterisiyle devam eden program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren demokrasi nöbeti, duaların edilmesinin ardından son buldu.

Demokrasi nöbetine Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Engin Kahraman, Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Engin Hatipoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Bülent Barış Sarp, İlçe Jandarma Komutanı Himmet Polat, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Başkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

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