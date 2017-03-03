Başkale’de 16 Ton Kaçak Çay Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 16 ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 16 ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Başkale Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında H.A. yönetimindeki 33 CJF 93 plakalı tırda arama yapıldı. Aramada tırın dorsesinde çuvallar içinde İran menşei olduğu belirtilen gümrük kaçağı 16 ton çay ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü H.A. ve yanındaki A.T gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.