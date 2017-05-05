Başkale’de 210 Litre Asit Anhidrit Ele Geçirildi

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde, eroin imalatında kullanılan 210 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde, eroin imalatında kullanılan 210 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan yol kontrolünde, V.İ.'nin kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin bagajında 5 plastik bidon içinde, eroin yapımında kullanıldığı belirlenen 210 litre asit anhidrit ele geçirildi. Soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.