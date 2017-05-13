Başkale’de 3 Kaçak Mülteci Yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 3 Afganistan uyruklu kaçak mülteci yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yolla giriş yaptığı belirlenen 3 Afganistan uyruklu kaçak mülteci yakalandı.

Başkale ilçesinde bulunan İran sınırı yakınlarında Kaşkol Mahallesine yaya olarak geçen 3 Afgan uyruklu göçmen, 3. Hudut Tabur Komutanlığın ekipleri tarafından durduruldu. Batı illerine girmek üzere yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit edilen kaçaklar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Başkale Devlet Hastanesinde getirildiler. sağlık kontrolünden geçirilen kaçak 3 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdülüğü'ne gönderileceği belirtildi.