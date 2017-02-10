Başkale’de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki belediye binası yakınlarında meydana geldi. Hakkari istikametinden Van'a doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 YH 856 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle refüje çarptı. Kazada, otomobil içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.