Başkan Adem Çalkın, “Ak Parti Kars’ı Şantiyeye Çevirdi”

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti hükümetinin Kars'ı, şantiyeye çevirdiğini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti hükümetinin Kars'ı, şantiyeye çevirdiğini belirtti.

Kars'ın şehir içi yollarının da Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapıldığına dikkat çeken Başkan Adem Çalkın, bir araya geldiği gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eğer bugün "Kars'ı Şantiye Alanına Çevirdik" deme hakkına sahip biri varsa onunda AK Parti, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Milletvekili Selahattin Beyribey olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti'nin kongre süreçlerini de değerlendirdi.

Başkan Adem Çalkın, "Biz kongrelerimizi yaparken, Milletvekilimiz de Kars merkezde, ilçe merkezlerinde ve köylerde ilimiz ile ilgili sorunları yerinde tespit ederek güzel bir çalışma yaptı. Sayın Vekilimiz bu yıl farklı olarak yine o köyün en yaşlısını ziyaret ederek örnek bir davranışta bulundu. Ben huzurunuzda Milletvekilimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kongre süreci ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Çalkın, "19 Ağustos'ta ilk kongremize Akyaka İlçemizde yaparak başladık daha sonra 5 ilçemizin kongresini bitirdik. Selim, Sarıkamış Akyaka, Arpaçay ve Digor ilçelerimizin kongreleri yapıldı, bitti. Nasip olursa 28 Eylül'de de sayın Bakanımızın ve sayın Milletvekilimizin katılımıyla Kağızman, Merkez İlçe ve 29'unda da Susuz İlçemizin kongrelerini yaparak 7 ilçe ve 1 merkez ilçe olmak üzere tamamlamış olacağız. Ayrıca bir de beldemiz var, Dağpınar Beldemiz, o da atama usulü ile yapılıyor, nüfusu 5 binin altında olduğu için. İnşallah bu süreç ile kongremizi ilçeler ve beldeler bazında bitirmiş olacağız. Gençlik Kollarımızın ilçe kongreleri başladı. İnşallah bu hafta sonu itibariyle o da başlamış olacak, daha sonra Kadın Kollarımızın ilçe kongreleri başlamış olacak. Nasip kısmet olursa Türkiye genelinde ilçeler bittikten sonra il kongrelerine başlamış olacağız. MYK'nın vereceği bir tarihte nasip olursa İl Kongresi, İl Gençlik Kolları Kongresi, İl Kadın Kolları Kongresi yapıp süreci tamamlayacağız. Sürecimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Kars adeta şantiyeye döndü"

Kars'ta basın mensupları ile en son referandum öncesi bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Adem Çalkın, "O görüşmemizde bazı konular vardı, dikkatinizi çekmek istiyorum. Lojistik Merkez ile ilgili söylenenler vardı, Adalet Bakanlığı'nın yaptırmış olduğu Et Kombinası ile ilgili söylentiler vardı. Kars merkezde yapacağımız yollarla ilgili söylentiler vardı. Bunları insanlara yanlış bir şekilde aktardılar, insanların kafasını bulandırdılar. Ama bugün gelin görün ki elhamdülillah bugün Lojistik Merkez çok hızlı bir şekilde ilerlemekte yine Et Kombinası ilerlemekte. Eğer bugün "Kars'ı Şantiye Alanına Çevirdik" deme hakkına sahip biri varsa o da AK Partidir, Bakanımızdır, Milletvekilimizdir. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Görüyorsunuz, Kars'taki her yeri Karayolları Bölge Müdürlüğü şantiyeye çevirmiş durumda" şeklinde konuştu.