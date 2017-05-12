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Başkan Adil Gevrek’ten Kutlama Açıklaması

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Başkan Adil Gevrek’ten Kutlama Açıklaması
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, özellikle sosyal medyada oluşturulan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili etkinlikleri şimdilik düşünmediklerini...

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, özellikle sosyal medyada oluşturulan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili etkinlikleri şimdilik düşünmediklerini söyledi.

Şampiyonluk ihtimalleri ve kutlama programı hazırlanıp hazırlanmadığına dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Henüz şampiyon olmadık. Hele bir olalım 44 gün, 44 gece kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, her şeye rağmen herhangi bir kutlama ön hazırlığı yapmayacak. Özellikle sosyal medyada taraftarların havai fişek, lazer gösterileri, konser gibi istekleri gündeme gelirken başkan Gevrek, henüz her şeyin bitmediğini ifade etti.

"Hele bir şampiyon olalım"

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kutlamalarla ilgili hiçbir ön hazırlıkta bulunmayacaklarını belirterek, "Malatya'mızın bu başarıyı ne kadar özlediğini biliyorum ama henüz Bolu maçını oynamadan bu işlere girersek maçı kaybedebiliriz. Bakın biz henüz şampiyon olmadık, avantaj yakaladık. Onun için şimdiden bu tür şeyleri yapmamız doğru olmaz. Hele önce Bolu'yu yenip şampiyon olalım. Sonra Sivas maçımızı Allah'ın izniyle kazasız belasız atlatalım. İşte o zaman bu kutlama programlarını hazırlarız. Zaten biz kupayı alırsak, Cumhurbaşkanımızın sözü var. Hem yeni stadımızı açacak hem de kupamızı o verecek. Onun katılımıyla Malatya'nın büyüklüğüne yakışır bir organizasyon yapacağız. Sadece Malatya'da değil, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere diğer illerde şampiyonluk geceleri düzenleyeceğiz. Normalde 40 gün 40 gecedir ama biz 44 gün 44 gece bu başarıyı kutlayacağız. Ama önümüzdeki Bolu maçını kazanmadan hazırlık yapmamız doğru olmaz. Onun için kutlama işine lig bitince bakacağız" diye konuştu.

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