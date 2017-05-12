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Başkan Ak Öğrencilerin Yıl Sonu Şenliğinde

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Başkan Ak Öğrencilerin Yıl Sonu Şenliğinde
Kocatepe İlkokulu 7. Geleneksel Yıl Sonu Şenliği'ne katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek yaptıkları...

Kocatepe İlkokulu 7. Geleneksel Yıl Sonu Şenliği'ne katılan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek yaptıkları eserlerin yer aldığı serginin açılışını da yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kocatepe İlkokulu 7. Geleneksel Yıl Sonu Şenliğine katıldı. Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan program, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın yaptığı gösteriyle devam etti. Daha sonra protokol heyeti kurdele keserek, ana sınıfı öğrencilerinin atık malzemeleri kullanarak yaptıkları eserlerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi. Protokol heyeti, takı ve süs eşyaları ile yöresel lezzetlerin de sergilendiği standları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Mustafa Ak, "Çocuklarımızın bir yıllık emekleri sergiye çıktı. Çok güzel bir sergi olmuş. Çocuklarımıza ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Şenliğe Başkan Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da katıldı.

Başkan Ak Öğrencilerin Yıl Sonu Şenliğinde

Başkan Ak Öğrencilerin Yıl Sonu Şenliğinde

Başkan Ak Öğrencilerin Yıl Sonu Şenliğinde

Başkan Ak Öğrencilerin Yıl Sonu Şenliğinde

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